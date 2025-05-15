Заработанное в небе отбирают на земле

Как стало известно “Ъ”, недвижимость только кадастровой стоимостью около 100 млн руб. арестована у бывшего заместителя министра транспорта и летного директора «Аэрофлота» Игоря Чалика. Сам он был взят судом под домашний арест по обвинению в растрате всего чуть более 4 млн руб. на последнем месте работы — в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА). По данным фигуранта, активы он приобрел на официальную зарплату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра транспорта России Игорь Чалик во время заседания суда (февраль 2025 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра транспорта России Игорь Чалик во время заседания суда (февраль 2025 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Постановление о наложении ареста на имущество 67-летнего Игоря Чалика вынесла судья Дорогомиловского райсуда столицы Евгения Горохова, которая ранее, 27 февраля, по ходатайству следователя Западного межрегионального СУ СКР на транспорте заключила экс-замминистра под домашний арест.

Согласно ее решению, под обременение попали квартира на улице Серафимовича в центре Москвы площадью более 120 кв. м. Только кадастровая стоимость этих апартаментов в районе Якиманки составляет почти 58 млн руб. На Ленинском проспекте у Игоря Чалика арестовали еще одну квартиру (73,4 кв. м) с кадастровой ценой более 9,2 млн руб. Кроме того, у него было обнаружено еще одно жилье в столичном регионе, также попавшее под обременение.

Были арестованы и два земельных участка общей площадью около 35 соток, оцениваемые почти в 10 млн руб. На них расположены трехэтажный коттедж почти в 400 кв. м и несколько хозяйственных построек общей кадастровой стоимостью почти 17 млн. Все это располагается в деревне Владычино, которая ранее относилась к Солнечногорску, а теперь — к Химкам.

Стоит отметить, что если только предполагаемая кадастровая стоимость арестованного имущества превышает 100 млн руб., то изначальная сумма претензий к Игорю Чалику по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) составляла всего немногим более 4 млн руб.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено СКР 24 февраля этого года на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой и ФСБ. Поводом стало исчезновение денег из фонда оплаты труда ГосНИИ ГА.

Головной НИИ воздушного транспорта страны Игорь Чалик возглавил в декабре 2023 года, после того как его освободили от должности замминистра транспорта «в связи с истечением срока действия служебного контракта». В министерстве он три года курировал авиацию. До этого Игорь Чалик работал в «Аэрофлоте»: пилотировал самолеты Ту-134, Ил-86 и Airbus A310, затем стал пилотом-инструктором, а потом командиром летного отряда Airbus A330. С 2011 года и до своего ухода в Минтранс Игорь Чалик занимал должность замгендиректора — летного директора авиакомпании.

В ГосНИИ ГА, который он возглавил с приставкой «и. о.» (конкурс на эту должность фигурант проиграл в январе 2025 года), господин Чалик устроил финансовую оптимизацию, вступив в конфронтацию с научным коллективом. Между тем проверяющие, по материалам которых было возбуждено дело, посчитали, что в результате преобразований глава ФГУПа сам необоснованно стал получать внушительные премии. ГосНИИ ГА был признан потерпевшей стороной по делу, а 11 марта его представители заявили иск о возмещении якобы причиненного вреда.

Адвокат Тимур Сабитов называет сумму иска «в сотни раз меньшей, нежели стоимость арестованной недвижимости».

«Активы были приобретены в период работы Игоря Петровича (Чалика.— “Ъ”) в авиакомпании за счет заработной платы и не имеют отношения к расследуемым событиям»,— подчеркнул господин Сабитов.

По словам адвоката, само уголовное преследование является местью его подзащитному за «бескомпромиссную позицию, направленную на прекращение необоснованно высокого премирования отдельных работников института».

По данным представителей господина Чалика, за период его работы в ГосНИИ ГА выручка с 2,611 млрд руб. выросла до 3 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась с 100,6 млн руб. до 336,9 млн руб. Таким образом, отмечает Тимур Сабитов, премии его подзащитным были получены «за высокие результаты деятельности предприятия в соответствии с нормативными и локальными актами института и Росавиации, причем в значительно меньшем, чем ими разрешалось, размере».

Однако Мосгорсуд оставил активы под обременением, а самого фигуранта — под домашним арестом.

Сергей Сергеев