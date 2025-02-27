Бывшего замминистра транспорта Чалика отправили под домашний арест

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест экс-замминистра транспорта Игоря Чалика. Его обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Чалик в зале суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Чалик в зале суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным следствия, кроме основной зарплаты Игорь Чалик выписал себе премии на 4 млн руб. на последнем месте работы — в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации. Он возглавлял головной НИИ в статусе и. о. с декабря 2023 года, после ухода с должности замминистра транспорта.

До этого Игорь Чалик работал в авиакомпании «Аэрофлот»: пилотировал самолеты Ту-134, Ил-86 и Airbus A310, позднее стал пилотом-инструктором, а вскоре — командиром летного отряда Airbus A330. До полноценного ухода в Минтранс занимал должность замгендиректора—летного директора авиакомпании.

Подробности — в материале «Ъ» «Растрата в особо научном размере».