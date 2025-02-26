Растрата в особо научном размере

В четверг, 27 феврaля Дорогомиловский райсуд столицы рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя министра транспорта и летного директора «Аэрофлота» Игоря Чалика. Ему инкриминируется растрата более 4 млн руб. на последнем месте работы в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА), который он возглавлял до недавнего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Чалик

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Игорь Чалик

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

67-летнего пенсионера Игоря Чалика сотрудники правоохранительных органов задержали в его собственной квартире в центре Москвы на Софийской набережной. Оттуда он был препровожден на допрос в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Из предъявленного задержанному постановления следовало, что бывший замминистра транспорта, уволенный в конце января 2025 года с должности и. о. директора ФГУП «ГосНИИ ГА», подозревается в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Именно с последним местом работы и связано инкриминированное господину Чалику преступление.

Разбираться в его финансовых манипуляциях прокуратура и подразделение ФСБ, курирующее подведомственный Росавиации институт, начали еще в конце прошлого года. Поводом для этого послужило внезапное исчезновение денег из фонда оплаты труда ГосНИИ ГА, что грозило невыплатой зарплат сотрудникам учреждения.

Головной НИИ воздушного транспорта страны Игорь Чалик возглавил в декабре 2023 года, после того как его освободили от должности замминистра транспорта «в связи с истечением срока действия служебного контракта». В министерстве в качестве куратора авиации он продержался три года. До этого Игорь Чалик работал в «Аэрофлоте»: пилотировал самолеты Ту-134, Ил-86 и Airbus A310, затем стал пилотом-инструктором, а вскоре командиром летного отряда Airbus A330. С 2011 года и до своего ухода из «Аэрофлота» в Минтранс Игорь Чалик занимал должность замгендиректора — летного директора авиакомпании.

Помимо того что новый руководитель ФГУП ГосНИИ ГА практически сразу же вступил в конфронтацию с научным коллективом института, приведшую в итоге к увольнению по собственному желанию целого ряда специалистов, он затеял еще и так называемую финансовую оптимизацию. Этот шаг, как якобы утверждал сам господин Чалик, был вызван неправильным распределением фонда оплаты труда, при котором выплаты небольшой части сотрудников в десятки раз превышали доходы остальных работников института.

Отметим также, что Игорь Чалик практически одновременно с начавшейся в подведомственном ему учреждении проверкой пытался избавиться от приставки и. о. Для этого он подал заявку на участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора ГосНИИ ГА. Однако комиссия ее не приняла, поскольку у соискателя не оказалось необходимой по законодательству ученой степени. Поданный господином Чаликом по этому поводу в ноябре прошлого года иск к Росавиации Тушинский суд Москвы оставил без удовлетворения. В итоге 10 января конкурс выиграл кандидат технических наук и экс-руководитель другого подведомственного Росавиации ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Дмитрий Бобылев, который и пришел на смену Игорю Чалику.

Между тем проверяющие, по материалам которых было возбуждено уголовное дело, установили, что затеянное последним перераспределение денежных потоков, по сути, вылилось в то, что в узкий круг получающих огромные премии и. о. руководителя ФГУП включил самого себя.

Так, во втором и третьем квартале 2024 года вдобавок к своей ежемесячной зарплате в 750 тыс. руб. господин Чалик, по версии следствия, незаконно навыписывал себе премий более чем на 4 млн руб.

Своими действиями, как считают в СКР, он причинил ФГУП особо крупный материальный ущерб. При этом субсидий из бюджета НИИ, в который входят 13 научных центров, не получает. Его доходы формируются за счет выручки за работы по проведению прикладных исследований по поддержанию летной годности воздушных судов и от выплат за исполнение различных контрактов.

По некоторым данным, на допросе бывший и. о. директора ГосНИИ ГА не стал отрицать самого факта выписывания и получения премий, но не согласился с позицией следствия об их необоснованном завышении.

Как бы то ни было, но после окончания следственных действий Игорь Чалик был задержан на двое суток в качестве подозреваемого. В четверг следствие планирует обратиться в Дорогомиловский суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Олег Рубникович