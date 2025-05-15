Против главы Моргаушского округа Чувашии возбудили дело за нарушение прав сироты

Руководитель СУ СКР по Чувашии Александр Полтинин возбудил уголовное дело против главы Моргаушского муниципального округа Алексея Матросова, подозреваемого в нарушении прав ребенка-сироты. Об этом сообщает пресс-служба СК по республике.

По версии следствия, в феврале — марте 2020 года фигурант, занимая должность первого заместителя главы администрации Моргаушского района и начальника отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры, принял в муниципальную собственность квартиру в селе Большой Сундырь. Жилье не соответствовало санитарным и техническим нормам и другим требованиям к жилым помещениям. Квартира была передана женщине, оставшейся ребенком-сиротой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сейчас проводится сбор и закрепление доказательственной базы, принимаются меры к восстановлению прав сироты.

Диана Соловьёва