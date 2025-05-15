Эрдоган готов принять саммит Путина и Зеленского в случае их готовности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов предоставить турецкую площадку для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он сказал по итогам встречи с украинским коллегой в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы»,— сообщили в канцелярии турецкого лидера (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры лидеров Турции и Украины прошли в четверг в Анкаре. Они длились 2 часа 40 минут. После беседы с турецким коллегой Владимир Зеленский сообщил, что не полетит в Стамбул, но отправит туда делегацию, которая будет представлять Украину на переговорах с Россией.

Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Время начала переговоров пока не определено. ТАСС передавал, что Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в 17:30 мск.

Подробнее о подготовке к переговорам — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая