Курская компания «Луч» вкладывает более 750 млн рублей в новые проекты

Сельскохозяйственная компания ООО «Луч» вкладывает 757,7 млн руб. в два проекта в Мантуровском районе Курской области. Компания завершает строительство плодохранилища на 6 тыс. т и модернизацию молочно-товарной фермы на 1,7 тыс. фуражных коров. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Разрешение на ввод плодохранилища в эксплуатацию планируется получить в июле, сумма инвестиций в этот проект составила 657,7 млн руб. Модернизация молочно-товарной фермы за 100 млн руб. включает в себя строительство системы навозоудаления.

ООО «Луч» зарегистрировано в июле 2015 года в Мантуровском районе Курской области для выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 20,1 тыс. руб. Управляющий — Андрей Рябыкин, единственный владелец — Иван Голенищев. Выручка компании в 2024 году составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млрд руб.

По собственным данным, компания занимается растениеводством, животноводством и садоводством. В хозяйстве насчитывается 15 тыс. га посевных площадей. Имеются две молочно-товарные фермы, рассчитанные на 1,7 и 2,5 тыс. голов. Поголовье представлено черно-белыми голштинами, которые в 2017 году были завезены из Дании. По данным, на 2023 год компания производила порядка 70–75 т молока в сутки. Площадь суперинтенсивных яблоневых садов составляет 111 га, в 2022 году было собрано 1,5 тыс. т яблок.

Ульяна Ларионова