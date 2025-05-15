Прокуратура помогла петербуржцам получить 13 млн рублей долга по зарплате

Сотрудники ООО «ПСК-38» получили 13 млн рублей долга по заработной плате. Добиться выплат помогла прокуратура Невского района, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Долг накопился с начала года по март. «ПСК-38» в общей сложности не выплатила 130 сотрудникам порядка 13 млн рублей. В связи с этим прокуратура внесла гендиректору организации представление, оно было рассмотрено и удовлетворено.

«Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме»,— добавили в надзорном органе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительницу Петербурга заподозрили в получении 4,5 млн руб. липового долга по зарплате.

Татьяна Титаева