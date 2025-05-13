Жительницу Петербурга заподозрили в получении 4,5 млн руб. липового долга по зарплате

Жительницу Санкт-Петербурга заподозрили в получении фиктивного долга по зарплате в размере 4,5 млн рублей. Как установили сотрудники прокуратуры, женщина никогда не работала в организации, якобы задолжавшей ей деньги, и никакого оклада, соответственно, не имела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Новые данные вскрылись во время проведения прокуратурой Кировского района проверки на предмет возможного отмывания местными компаниями денежных средств. Было установлено, что, согласно решению комиссии по трудовым спорам ООО «Лусон», перед гендиректором организации якобы имелся долг по зарплате на 4,5 млн рублей (за период с октября по ноябрь 2022 года). На основании этих документов на счет петербурженки поступила указанная сумма.

Тем не менее, выяснили в надзорном ведомстве, «сотрудница» в штате не числилась. Прокурор Кировского района направил в суд иск о признании удостоверения комиссии и соответствующей выплаты недействительными. С получательницы средств в доход государства требуют взыскать 4,5 млн руб. В данный момент заявление находится на рассмотрении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура заставила ООО ПК «Северная Миля» выплатить 40 сотрудникам 6 млн рублей.

Дарья Астанина