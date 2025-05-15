Великобритания планирует создать хабы для беженцев в третьих странах

Британские власти планируют начать переговоры с другими странами о создании «центров возвращения» для лиц, которым было отказано в предоставлении убежища. Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в четверг на совместной пресс-конференции с албанским коллегой Эди Рамой в Тиране.

«Что мы сейчас хотим сделать и обсуждаем, так это центры возвращения (просителей убежища, которые подлежат депортации из Британии.— "Ъ"), то есть те места, куда будут возвращаться те, кого нужно выслать из Великобритании»,— сказал господин Стармер (цитата по AFP).

Ранее Кир Стармер объявил о планах сократить число прибывающих в страну мигрантов к 2029 году и ужесточить правила получения вида на жительство. Для этого правительство намерено увеличить срок проживания для получения ПМЖ в Великобритании с пяти до десяти лет, повысить требования к знанию английского языка и принять другие меры ужесточения миграционного законодательства.

Уровень чистой миграции в Великобритании значительно вырос после выхода страны из Евросоюза в 2020 году. С января по июнь 2023 года он достиг 903 тыс. человек, а в середине 2024 года упал до 728 тыс. По словам британского премьера, показатель негативно сказывается на экономической ситуации в стране. При этом лейбористское правительство Кира Стармера в июле прошлого года отказалось от программы депортации нелегальных мигрантов в Руанду.

Анастасия Домбицкая