Стармер объявил о планах сократить число прибывающих в Британию мигрантов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что правительство намерено сократить число прибывающих в страну мигрантов к 2029 году и ужесточить правила получения вида на жительство. По его словам, к указанному сроку поток мигрантов «заметно снизится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ian Vogler / Pool / Reuters Фото: Ian Vogler / Pool / Reuters

Среди мер, анонсированных правительством:

— увеличение срока проживания, необходимого для получения ПМЖ в Великобритании, с 5 до 10 лет;

— ужесточение требований к знанию английского языка;

— срок пребывания в стране иностранных выпускников после завершения учебы сократится с 2–3 лет до 18 месяцев;

— введение штрафов для работодателей и вузов, нарушающих миграционные правила.

«Некоторые люди считают, что контроль над иммиграцией — это ограничение естественной свободы, а не основная и разумная обязанность правительства принимать решения, которые работают на экономику страны. И в течение многих лет это, похоже, сбивало нас с толку. Но позвольте мне внести ясность: теперь этому конец. Мы создадим контролируемую, избирательную и справедливую систему миграции»,— сказал Кир Стармер (цитата по Sky News).

Уровень чистой миграции в Великобритании значительно вырос после выхода страны из Евросоюза в 2020 году. С января по июнь 2023 года он достиг 903 тыс., а в середине 2024 года упал до 728 тыс. Однако, по словам Кира Стармера, показатель негативно сказывается на экономической ситуации в стране. На этом фоне возросли рейтинги выступающей за ужесточение миграционного законодательства партии Reform UK.

Лусине Баласян