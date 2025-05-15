«Ветераны России» попросили Путина переименовать Волгоград в Сталинград

Движение «Ветераны России» обратилось к президенту Владимиру Путину и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой вернуть Волгограду наименование «Сталинград». Также движение просит создать в городе «патриотический кластер», который мог бы позиционировать город как «главный символ Победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В обращении движения говорится, что «противники» России «в процессе разгорающейся информационной войны все чаще обвиняют» власти в недостаточном внимании к памятникам о Великой Отечественной войне. В связи с этим, как считают «Ветераны России», возникает «геополитическая необходимость» вернуть городу прежнее название, так как это «восстановит историческую справедливость». Кроме того, это повысит туристическую привлекательность города, считают активисты.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда (Гумрак) исторического наименования «Сталинград». Незадолго до этого ветераны и участники СВО Волгоградской области попросили об этом президента через губернатора Андрея Бочарова. В начале мая «Ъ» со ссылкой на источники в администрации региона писал, что обращений с инициативой о проведении референдума о переименовании самого города к местным властям не поступало. Представитель администрации также уточнил, что, по имеющейся в пресс-службе аппарата губернатора информации, «никто не собирает подписи для такой инициативы».

Подробнее — в материале «Ъ» «Сталинград подождет».

Полина Мотызлевская