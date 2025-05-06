Сталинград подождет

Власти Волгоградской области пока не планируют проводить референдум о возвращении региональной столице названия Сталинград, выяснил “Ъ”. Областное законодательство допускает проведение плебисцита, но не требует этого однозначно. Зато на выяснении мнения жителей настаивает большинство фракций Госдумы, которая по закону уполномочена утверждать решения регионов о переименовании их столиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” 5 мая в администрации Волгоградской области, обращений с инициативой о проведении референдума о переименовании в Сталинград к ним не поступало. Представитель администрации также уточнил, что, по имеющейся в пресс-службе аппарата губернатора информации, «никто не собирает подписи для такой инициативы».

Председатель Волгоградской облдумы и регионального Совета ветеранов Александр Блошкин, считающийся главным идеологом переименования, подтвердил, что никакой подготовки к референдуму сейчас не ведется.

«Все знают про решение по аэропорту (29 апреля Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда "исторического наименования" Сталинград.— “Ъ”). И это здорово, с этим мы пока живем,— сказал господин Блошкин.— Дальше время покажет. Будем делать социологию. Если увидим, что у людей такое желание есть, что процентов 80 поддерживают — тогда можно проводить референдум».

Информированный источник “Ъ”, близкий к руководству обладминистрации, полагает, что 2025 год — это «последняя возможность» сменить название города: «Это и 80 лет Победы, и 100 лет переименования (Царицын стал Сталинградом в апреле 1925-го.— “Ъ”). По истечении всех этих поводов продавливать переименование уже просто будет никому не нужно. Так что, возможно, стоит ожидать, что переименованием аэропорта и обойдется. Хотя стоит, конечно, подождать 9 мая».

Пока идея возвращения Сталинграда не пользуется поддержкой волгоградцев: по данным ВЦИОМа, в январе 2023 года против этого выступали 67% опрошенных горожан. Однако в конце того же года в региональное законодательство были внесены поправки, согласно которым референдум о переименовании, если он будет инициирован, пройдет на всей территории области, а не только в Волгограде. Правда, после этого активность по подготовке референдума была фактически свернута.

Согласно федеральному закону «О наименованиях географических объектов», переименование столицы субъекта РФ осуществляется федеральным законом (то есть проводится через Госдуму) по представлению регионального парламента. А волгоградский закон устанавливает, что «в случае принятия к рассмотрению предложения» о переименовании областного центра облдума публикует соответствующее постановление, «содержащее также информацию о возможности реализации инициативы проведения областного референдума». При этом прямого требования о проведении плебисцита в законе нет.

Тем не менее большинство опрошенных “Ъ” представителей думских фракций вслед за президентом, который 30 апреля призвал «выяснить отношение к этому большинства жителей города», тоже ссылаются на мнение волгоградцев.

«Это исключительно решение жителей: и президент, и власти региона об этом неоднократно говорили,— сказал “Ъ” зампред комитета по информполитике Евгений Попов ("Единая Россия").— Последние опросы показывают, что нет там большинства, которое выступало бы за переименование». Без учета мнения жителей «никто ничего делать не будет» и «никаких лозунгов, никакого давления сверху здесь быть не может», отметил единоросс, хотя «никто не против, чтобы в памятные даты Волгоград становился Сталинградом».

В том, что решающим должно стать мнение самих горожан, уверен и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, хотя лично он считает, что городу-герою следует вернуть «историческое название, ведь именно Сталинград навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны и нашей Победы». «Такие вопросы должны решать люди на референдуме,— согласен вице-спикер Владислав Даванков ("Новые люди"), который, наоборот, против переименования.— Сторонники говорят, что Сталинград — это символ героизма. Для меня Волгоград — это символ жизни, которая благодаря этому героизму продолжается. Символ будущего, где память о войне живет не вместо будущего, а вместе с ним».

И только коммунисты, которые много лет выступают за возвращение городу имени Сталина, «категорически настаивают на том, чтобы он был переименован именно сейчас, когда идет война смыслов», заявил “Ъ” глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. Идею «честного референдума» он поддержал, но выразил мнение, что «в принципе это вопрос не только горожан, а всей страны» и «референдум здесь не сильно обязателен». «В порыве, в победных настроениях все едины»,— пояснил депутат. А поскольку этот вопрос носит политический характер, решение вполне мог бы принять лично президент, полагает коммунист.

В ЛДПР к моменту публикации свою позицию не высказали.

Ярослав Малых, Волгоград; Григорий Лейба