«Технониколь» вложит более 2,8 млрд рублей в новое производство под Ульяновском

«Технониколь» вложит более 2,8 млрд рублей в предприятие, находящееся на территории индустриальном парке «Новоульяновск». Об этом сообщает Корпорация развития Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания планирует запуск новых производств полиуретановых и акриловых герметиков, упаковки и пластиковых дозаторов. В 2023 году построены новые битумохранилища, проведена реконструкция дороги. Завод корпорации «Технониколь» продолжает развиваться по пяти основным направлениям: мягкие кровельные рулонные материалы, утеплители из экструзионного пенополистрола, мастики и праймеры, полимерно-битумное вяжущее, бутил-каучуковые герметики.

По данным заместителя председателя правительства — министра промышленности, инвестиций и науки региона Сергея Васина, на предприятии, являющимся крупным работодателем для Новоульяновска, размер средней заработной платы по итогам 2024 года составил 116,8 тыс. руб., что выше средней по региону.

Андрей Сазонов