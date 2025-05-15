Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Технониколь» вложит более 2,8 млрд рублей в новое производство под Ульяновском

«Технониколь» вложит более 2,8 млрд рублей в предприятие, находящееся на территории индустриальном парке «Новоульяновск». Об этом сообщает Корпорация развития Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания планирует запуск новых производств полиуретановых и акриловых герметиков, упаковки и пластиковых дозаторов. В 2023 году построены новые битумохранилища, проведена реконструкция дороги. Завод корпорации «Технониколь» продолжает развиваться по пяти основным направлениям: мягкие кровельные рулонные материалы, утеплители из экструзионного пенополистрола, мастики и праймеры, полимерно-битумное вяжущее, бутил-каучуковые герметики.

По данным заместителя председателя правительства — министра промышленности, инвестиций и науки региона Сергея Васина, на предприятии, являющимся крупным работодателем для Новоульяновска, размер средней заработной платы по итогам 2024 года составил 116,8 тыс. руб., что выше средней по региону.

Андрей Сазонов

Новости компаний Все