Полиция подозревает магнитогорского студента в мошенничестве на 5 млн рублей

В Магнитогорске полиция задержала 20-летнего студента, подозреваемого в мошенническом хищении более 5 млн руб. у друзей и знакомых. Возбуждено уголовное дело по ч.2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, студент убеждал знакомых и друзей вкладывать деньги в «выгодные инвестиции», рекомендуя оформлять кредиты тем, у кого не было накоплений. Чтобы создать видимость честной схемы, магнитогорец платил небольшую «прибыль» инвесторам и тем, кто приводил новых «клиентов», считает полиция.

Всего в деле 18 потерпевших в возрасте от 18 до 22 лет, потерявшие более 5 млн руб.