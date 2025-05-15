У оператора Кунгурской пещеры отозвана лицензия

Российское агентство по недропользованию приняло решение отозвать у ООО «Сталагмит-Экскурс» бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке особо охраняемой природной территории «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касса по продаже билетов в Кунгурскую ледяную пещеру.

Фото: Максим Киммерлинг Касса по продаже билетов в Кунгурскую ледяную пещеру.

Фото: Максим Киммерлинг

По их данным, ранее Росприроднадзор и минприроды провели проверки, в ходе которых были установлены нарушения природоохранного законодательства. Роснедра потребовали их устранить, но этого не произошло.

Так, в ходе контрольных мероприятий был выявлен факт бурения с поверхности особо охраняемой территории. Скважина была пробурена в 2018 году для геологического изучения недр без прошедшей экспертизу проектной документации. Кроме того, в уполномоченные органы не была направлена информация о структуре извлеченного керна и морфологии породы. Это, как считают проверяющие, является отдельным нарушением.

ООО «Сталагмит-Экскурс» оформило лицензию на пользование недрами в конце 2006 года, срок ее действия — 31 декабря 2500 года. Компания занимается оказанием туристических услуг. По итогам 2024 года выручка от продажи общества превысила 192 млн руб., чистая прибыль — более 62,39 млн руб.

В апреле министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович попросил членов Совета Федерации РФ оказать содействие, чтобы «привести в соответствие с действующим законодательством право пользования недрами» пещеры.