Летом винодельни Анапы ежемесячно посещают более 250 тысяч туристов

В летний период винодельни Анапы в среднем посещают более 250 тыс. человек ежемесячно. На курорте действуют восемь таких объектов. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

На фоне экологической обстановки летом 2025 года в Анапе сделают акцент на масштабной событийной программе, в частности агротуризме: в городе будут действовать 20 таких объектов. Для удобной навигации будут работать 17 экскурсионных организаций, более 100 экскурсионных бюро.

Сейчас в Анапе работают 59 санаторно-курортных организаций емкостью почти 17 тыс. номеров, это почти 30% от всего комплекса края. На курорте гостей ждут практически 1,6 тыс. средств размещения, 60% из них имеют собственные бассейны.

«В настоящее время в проработке находятся вопросы по получению субсидий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на возмещение части затрат на проведение текущего ремонта и оснащение номерного фонда. Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета Краснодарского края на 2025 год составляет 90 млн руб.»,– отметили в министерстве курортов края.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе спецтехника очистила более 10 км побережья. Уборка ведется вдоль береговой линии в сторону Витязево. Данные с очищенных участков передают в Роспотребнадзор для проведения лабораторных исследований.