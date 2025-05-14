Спецтехника очистила более 10 километров побережья Анапы

В Анапе с 16 апреля спецтехника расчистила более 10 км побережья. Системная механизированная очистка ведется вдоль береговой линии в сторону Витязево. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

Процесс разделен на несколько этапов. На первом техника просеивает верхние слои песка, после грунт с глубины до 70 см переворачивают для просеивания. На заключительном этапе перевернутый песок выравнивают, просушивают и очищают.

Сейчас спецтехника завершила работу в районе санатория «Кристалл». Данные с очищенных участков передают в Роспотребнадзор для проведения лабораторных исследований.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в оперштабе Кубани опровергли информацию об исключении анапских лагерей из перечня оздоровительных учреждений по экологическим причинам.