СКР возбудил уголовное дело после смерти трехлетнего мальчика в садике в Лесном

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе уголовного дела, возбужденного СКР Свердловской области по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти трехлетнего ребенка в детском саду города Лесной, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из информации в СМИ, ребенок погиб, несмотря на принятые персоналом учреждения меры. Мама мальчика сообщила «Комсомольской правде», что он скончался 7 мая во время тихого часа, захлебнувшись рвотой. Семья ребенка считает, что за ним недосмотрела воспитательница.

Ранее в Свердловской области под суд отправили двух сотрудников физкультурно-спортивного комплекса в Полевском по обвинению в гибели 12-летнего мальчика в бассейне.

Ирина Пичурина