В Тамбове разыгрывают право на КРТ за 15,6 млн рублей
В Тамбове объявлен аукцион на право провести о комплексное развитии территории (КРТ) на сумму 15,6 млн руб. Это следует из документации торгов. Прием заявок завершается 12 мая, торги состоятся 16 мая.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Участок площадью 3,24 гектара находится по адресу Магистральная, 100, рядом с трассой Р-22 (улица Киквидзе). Ближайшая остановка общественного транспорта через 450 метров— Татарский вал. Вид разрешенного использования: строительство здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД.
Проект также включает возведение многоквартирных домов общей площадью 18,2 тыс. кв. м. В течение семи лет застройщик должен возвести дома высотой не более семи этажей, с максимальной жилой площадью не менее 26,6 тыс. кв. м и нежилой — не менее 720 кв. м. Также предусмотрено озеленение территории и создание 210 парковочных мест.
Проект разработан в соответствии с центральной моделью стандарта КРТ, созданного совместно с Минстроем России. Участок расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Тамбов (Донское). Ранее администрации Тамбова и Липецка объявили аналогичные аукционы на право КРТ с начальной ценой 7,8 млн руб. для застройки участков площадью 24 тыс. квадратных метров.
О том, сколько в Воронеже участков передали по договорам КРТ — в материале «Ъ-Черноземье».