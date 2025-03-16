В Тамбове разыгрывают право на КРТ за 15,6 млн рублей

В Тамбове объявлен аукцион на право провести о комплексное развитии территории (КРТ) на сумму 15,6 млн руб. Это следует из документации торгов. Прием заявок завершается 12 мая, торги состоятся 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участок площадью 3,24 гектара находится по адресу Магистральная, 100, рядом с трассой Р-22 (улица Киквидзе). Ближайшая остановка общественного транспорта через 450 метров— Татарский вал. Вид разрешенного использования: строительство здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД.

Проект также включает возведение многоквартирных домов общей площадью 18,2 тыс. кв. м. В течение семи лет застройщик должен возвести дома высотой не более семи этажей, с максимальной жилой площадью не менее 26,6 тыс. кв. м и нежилой — не менее 720 кв. м. Также предусмотрено озеленение территории и создание 210 парковочных мест.

Проект разработан в соответствии с центральной моделью стандарта КРТ, созданного совместно с Минстроем России. Участок расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Тамбов (Донское). Ранее администрации Тамбова и Липецка объявили аналогичные аукционы на право КРТ с начальной ценой 7,8 млн руб. для застройки участков площадью 24 тыс. квадратных метров.

О том, сколько в Воронеже участков передали по договорам КРТ — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова