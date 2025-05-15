Глава Минтруда оценил распределение праздничных дней в 2026 году

Глава Минтруда Антон Котяков считает, что в следующем году «все будет хорошо» с распределением праздничных и нерабочих дней. Сейчас календарь находится на обсуждении в министерстве.

«Я думаю, там тоже все будет хорошо»,— прокомментировал «РИА Новости» министр, не приведя каких-либо подробностей.

Согласно производственному календарю, в 2025 году 247 рабочих дней и 118 нерабочих, из них 14 — праздничные. Правительство утвердило их график в начале года. Новогодние каникулы продлились с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также россияне отдыхают с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.