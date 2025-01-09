Правительство России утвердило график праздничных и выходных дней в 2025 году

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о новогодних и других длинных выходных в текущем году.

Согласно документу, россияне будут отдыхать с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также с 2 по 4 ноября.

Выходные в период Нового года продлятся с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. Среда, 31 декабря 2025 года, будет нерабочей в связи с переносом выходного дня с воскресенья, 5 января.

Первые длинные выходные у россиян завершились накануне, 8 января. В связи с праздниками граждане страны отдыхали с 29 декабря 2024 года.