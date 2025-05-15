Смольный в 2026 году потратит на 14% больше на подарочный набор для новорожденного

Правительство Санкт-Петербурга определило норматив расходования городского бюджета на предоставление семьям подарочного набора для новорожденных в 2026 году. Стоимость одного комплекта на 14% превысит первоначальный размер.

Документ 14 мая появился на антикоррупционной экспертизе Смольного. Объем средств, выделяемых на один набор, в следующем году составит 17143 рубля. При запуске меры поддержки на каждый комплект Смольный выделял по 15 тыс. рублей.

В нынешнем году власти Петербурга потратят на такую помощь семьям 573,2 млн рублей. Это в два раза превышает бюджет на 2024 год.

Татьяна Титаева