Смольный вдвое увеличил бюджет на подарочные наборы для новорожденных

Правительство Санкт-Петербурга выделило 573,2 млн рублей на подарочные наборы для новорожденных. Это в два раза превышает бюджет на 2024 год, отметили в пресс-службе Смольного.

В прошлом году потратили 270,6 млн рублей, при том что реализация меры поддержки стартовала с 1 августа 2024-го. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти последовательно расширяют виды помощь молодым семьям.

«В прошлом году вручили почти 14,5 тысяч подарочных комплектов молодым петербургским родителям. Сейчас полностью обеспечили реализацию меры поддержки на текущий год. Заключенные контракты позволят каждой петербургской семье, где появится малыш, получить "коробку новорожденного" с нужными и полезными детскими принадлежностями»,— сообщил глава города.

В набор входят вещи, необходимые для ухода за новорожденным. Среди них видеоняня, увлажнитель, стерилизатор и другие. Бюджет одной «коробки» составляет 15 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пособия для студенческих семей достигнут в Петербурге почти 19 тысяч рублей.

Татьяна Титаева