WSJ рассказала о найденной во льдах Гренландии секретной военной базе США

Ученые NASA обнаружили подо льдами Гренландии заброшенную американскую военную базу Camp Century времен холодной войны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Как сообщило издание, база была спроектирована для хранения 600 баллистических ракет средней дальности.

Camp Century в прошлом работала на ядерном реакторе. База была частью секретного плана Пентагона, известного как проект Iceworm, задачей которого было создание сети стартовых площадок для ядерных ракет подо льдами Арктики.

Сейчас комплекс находится на глубине порядка 30 м. Согласно плану базы, опубликованному газетой, комплекс включает театр, часовню, спортзал, библиотеку, столовую, комнату для заседаний командования, технические помещения, резервуар для топлива и исследовательские комнаты. Все они соединены длинным коридором, ведущим к выходу на поверхность.

На фотографиях, опубликованных изданием, изображены внутренние помещения, засыпанные снегом, с ледяными стенами. Вход на базу с поверхности находится на небольшом снежном холме.