Якутия ввела ограничения на рыбалку в связи с началом нереста

В Якутии сегодня введен запрет на использование сетей для рыбной ловли. Как сообщает Минэкологии республики, это связано с началом сезона нереста.

С 15 мая по 15 июня запрещено использовать сети в 26 районах и окрестностях Якутска. С 25 мая по 25 июня в 8 районах. Запрет не касается устья реки Колымы и Индигирки. Также с 25 мая по 25 июня запрещается добыча тайменя, ленка и хариуса в реках с притоками всех порядков и озерах в Анабарском, Оленекском, Булунском, Жиганском, Усть-Янском, Нижнеколымском, Аллаиховском, Абыйском улусах. С 20 мая по 20 июня — в остальных районах и окрестностях Якутска.

Ведомство предупредило, что нарушители будут привлекаться к административной либо уголовной ответственности. Также они будут обязаны возместить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.

Николай Борисов, Якутск