NBC: Иран готов пойти на условия США по ядерной сделке в обмен на отмену санкций

Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом Дональдом Трампом в обмен на отмену экономических санкций. Об этом сообщил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью NBC News.

По словам Али Шамхани, в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций, Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавится от запасов высокообогащенного урана, а также согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования. Кроме того, по словам советника, Иран позволит международным инспекторам контролировать этот процесс.

На вопрос NBC о том, согласится ли Иран подписать соглашение в тот же день, если условия будут выполнены, господин Шамхани ответил: «Да».

Ранее США объявили о новых санкциях против Ирана, несмотря на продолжающиеся между государствами переговоры. Меры были направлены против иранской организации Fuya Pars Prospective Technologists (Ideal Vacuum) и трех ее высокопоставленных сотрудников. Санкции замораживают любые активы, которые могут быть у лиц и организаций в Штатах, и запрещают деловые отношения с ними.

11 мая в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров двух стран. МИД Ирана назвал раунд переговоров «сложным, но полезным для понимания друг друга». Следующая встреча представителей запланирована на ближайшее время.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Ущемление иранского атома».