США объявили о новых санкциях против Ирана в связи с его ядерной программой. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента. Меры ввели несмотря на продолжающиеся переговоры между двумя странами.

Меры направлены против иранской организации Fuya Pars и трех ее высокопоставленных сотрудников. Сообщается, что компания связанна с тегеранской организацией оборонных инноваций и исследований (SPND). Санкции замораживают любые активы, которые могут быть у лиц и организаций в Штатах и запрещают деловые отношения с ними.

«Иран продолжает существенно расширять свою ядерную программу и проводить исследования и разработки двойного назначения, применимые к ядерному оружию и системам доставки ядерного оружия»,— говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио.

Господин Рубио добавил, что Иран — единственная страна в мире, не имеющая ядерного оружия, которая обогащает уран до 60-процентной чистоты. Этот уровень превышает 3,67-процентный максимум, установленный ядерной сделкой 2015 года.

11 мая в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров США и Ирана. МИД Ирана назвал четвертый раунд переговоров «сложным, но полезным для понимания друг друга». Сообщалось, что следующая встреча представителей двух стран состоится в ближайшее время.