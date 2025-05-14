Минфин США начал процесс ослабления санкций против Сирии

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что ведомство работает над смягчением санкций в отношении Сирии. Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился отменить санкции в отношении страны.

«Министерство финансов работает над смягчением санкций, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии и способствовать ее продвижению к миру»,— написал Скотт Бессент в соцсети X.

В публикации министр финансов США ответил на пост пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. В ней она указала, что Дональд Трамп на встрече с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал его в том числе подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем и взять на себя ответственность за сдерживание терроризма.

Дональд Трамп после встречи с президентом Сирии заявил, что Вашингтон намерен урегулировать отношения с Дамаском. Он также сказал, что санкции в отношении Сирии были «жесткими и парализующими», но выполняли важную функцию. Он распорядился отменить санкции, чтобы дать стране «шанс на величие».

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