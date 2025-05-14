Страны Залива оседлали волну

Президент США Дональд Трамп провел в среду, 14 мая, личную встречу с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Это произошло на следующий день после того, как он анонсировал полное снятие американских санкций с Сирии. Исторические переговоры принял Эр-Рияд, который господин Трамп посетил первым в рамках своего первого после инаугурации зарубежного турне. С Саудовской Аравией президент США договорился об инвестициях на $600 млрд, а также о «крупнейшей в истории» оружейной сделке. Покидая королевство, господин Трамп заметил, что результаты этого визита будут полезны и для Израиля. Но правда состоит в том, что еврейское государство теряет особое положение в ряду союзников США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Историческая встреча между Дональдом Трампом и Ахмедом аш-Шараа состоялась в Эр-Рияде за закрытыми дверями незадолго до начала саммита между США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Переговоры, которые проходили в присутствии наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и подключившегося по видеосвязи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стали первой за 25 лет очной беседой лидеров США и Сирии. Последний раз главы двух государств встретились лицом к лицу 26 марта 2000 года, когда 42-й президент США Билл Клинтон и возглавлявший тогда Сирию Хафез Асад обсуждали в Женеве пути ближневосточного урегулирования.

Выступая на встрече с лидерами ССАГПЗ, господин Трамп объявил, что его страна изучает «возможность нормализации отношений с новым правительством Сирии» и встреча с ее президентом дала официальный старт этому процессу.

Беседе с господином аш-Шараа в Эр-Рияде предшествовало сенсационное заявление, которое американский лидер сделал 13 мая. Он объявил, что распорядится о снятии санкций с Дамаска, которые поэтапно вводились с 1979 года, когда Сирия была признана в США государством—спонсором терроризма. «Мы их все отменяем»,— подчеркнул господин Трамп. Он пояснил, что тем самым сирийцам дают «шанс на величие». «Я желаю удачи, Сирия. Покажи нам что-то особенное»,— добавил он.

При этом господин Трамп не упомянул о том перечне условий, которые ранее выдвигал Дамаску Вашингтон для освобождения из-под санкций. Однако он уточнил, что делает эти послабления «ради наследного принца» — хозяина переговоров. Известно, что Мухаммед бен Сальман добивался от Вашингтона отмены ограничительных мер против Дамаска, объясняя это тем, что стране необходимо восстановление после затяжной гражданской войны.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии на высшем уровне был заключен пакет двусторонних соглашений, которые обеспечивают привлечение в американскую экономику саудовских инвестиций на общую сумму $600 млрд. Они охватывают в том числе военно-техническую сферу, горнодобывающую промышленность и энергетику. Белый дом заявил, что эти договоренности являются «историческими и преобразующими» для обеих стран и что они открывают «новую золотую эру партнерства между США и Саудовской Аравией».

Господин Трамп также дал понять, что объем этих сделок может в ближайшее время увеличиться до $1 трлн.

Во время встречи с американским лидером Мухаммед бен Сальман заявил, что экономические связи между Саудовской Аравией и США имеют давнюю историю, которая насчитывает почти 90 лет. По его словам, это сотрудничество начиналось с энергетики, а теперь распространилось на сферу знаний и инноваций.

В рамках достигнутых в Эр-Рияде договоренностей Белый дом особо отметил оружейную сделку на сумму $142 млрд. Соглашение, которое администрация президента США назвала «крупнейшим в истории поставок товаров военного назначения», охватывает пять направлений. Это развитие ВВС и космических технологий, совершенствование средств противовоздушной и противоракетной обороны, укрепление безопасности в море, наращивание потенциала пограничных войск и сухопутных сил, а также модернизация информационных систем. Такой пакет контрактов нацелен на значительное усиление саудовской армии, подчеркнули в Белом доме.

Итоги американо-саудовских переговоров вряд ли обрадуют Израиль. В последние недели его силовые структуры обсуждали то, что оружейные сделки, которые господин Трамп готовится заключить с Эр-Риядом, могут поставить под вопрос качественное военное превосходство еврейского государства на Ближнем Востоке. Это юридически закрепленная в американском законодательстве концепция, которая накладывает на власти США обязательство помогать израильтянам в сохранении военного преимущества среди других игроков региона.

Общаясь с журналистами на «борту номер один» по пути в Катар, господин Трамп уверял, что результаты его визита в Саудовскую Аравию будут полезны Израилю. Но факты говорят об обратном: американский президент не только не включил еврейское государство в свое турне по региону, но и проигнорировал его опасения в ходе заключения контрактов. Как сообщили источники «Аль-Араби аль-Джадид», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично уговаривал господина Трампа не снимать санкции с Сирии, апеллируя к тому, что действующие там вооруженные группировки могут создавать угрозы в израильском приграничье.

Но господин Трамп смотрит на ситуацию по-своему.

Выступая в Саудовской Аравии, он особо подчеркнул, что сейчас формируется «будущее, в котором Ближний Восток будет знаменит торговлей, а не хаосом».

«Если ответственные страны региона воспользуются моментом, отложат в сторону свои разногласия и сосредоточатся на интересах, которые их объединяют, то человечество вскоре будет поражено тем, что увидит прямо здесь, в этом географическом центре мира и духовном сердце его величайших религий»,— заявил президент США.

Вероятно, это отражает желание нынешнего американского лидера учитывать интересы широкого круга региональных государств, а не только Израиля, премьер-министр которого еще три месяца назад поспешил назвать господина Трампа «величайшим другом», которого когда-либо видела его страна в кресле президента США.

Нил Кербелов