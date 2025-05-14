США ввели санкции против четверых граждан Китая за помощь Ирану

Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан КНР и семи китайских компаний. Власти Штатов считают, что они помогают Ирану наладить производство баллистических ракет и поддерживают Корпус стражей исламской революции — элитные воинские подразделения исламского государства.

Кроме них в санкционные списки сегодня, 14 мая, США внесли двух физлиц и пять организаций. Среди иранских структур, которые участвуют в создании внутреннего производства ракет,— «Организация исследований и самообеспечения джихада Аэрокосмических сил КСИР» и «Организация исследований и самообеспечения джихада КСИР», заявили в Минфине. Среди китайских организаций — Shanghai Tanchain, Qingdao Premier, которые занимаются материалами из углеродного волокна, и другие компании.

Граждане Ирана и КНР, а также компании этих стран, попавших под санкции, оказывают помощь «в разработке углеродного волокна, необходимого для производства межконтинентальных баллистических ракет». «Соединенные Штаты по-прежнему твердо намерены... привлекать к ответственности тех, кто способствует военному авантюризму Ирана»,— заявил министр финансов США Скотт Бессент.

12 мая Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Ирана в связи с его ядерной программой. Штаты продолжают вводить санкции, несмотря на переговоры между Тегераном и Вашингтоном.