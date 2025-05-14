Лула да Силва созвонился с Путиным во время остановки в Москве

Президент России Владимир Путин созвонился с бразильским коллегой Лулой да Силвой во время технической остановки в Москве бразильского спецрейса. Они обсудили предстоящие переговоры России и Украины, а также поездку бразильского президента в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Бразильский лидер рассказал российскому президенту, что власти Бразилии и Китая подписали в Пекине совместное заявление в поддержку возобновления прямых российско-украинских переговоров 15 мая в Стамбуле. Президент пообещал «всемерно содействовать успеху» этих переговоров. Владимир Путин в разговоре выразил признательность руководству Бразилии и Китая за то, что они ищут возможности урегулировать военный конфликт.

Сегодня, 14 мая, Лула да Силва сообщал о планах приехать в Москву, чтобы попытаться убедить Владимира Путина поехать на переговоры России и Украины. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что возглавит украинскую делегацию на этих переговорах. Кто будет на них представлять Россию, официально пока не сообщалось. Как узнал «Ъ», глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать в этой встрече.

Подробности — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».