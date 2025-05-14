Лавров не будет представлять Россию на переговорах по Украине в Стамбуле 15 мая

Как узнал «Ъ», глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая. Кто именно будет представлять Россию на встрече, официально до сих пор не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

13 мая газета The Washington Post со ссылкой на бывший высокопоставленный источник Кремля писала, что российскую делегацию могут возглавить помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. В российских Telegram-каналах до этого появилась такая же информация.

В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что намерен приехать в Стамбул с госсекретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая. Переговоры Украины и России в Турции запланированы на 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов возглавить украинскую делегацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что от его поездки в Турцию, вероятно, зависит, приедет ли туда президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что у Владимира Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи. Он уклонился от вопроса, где именно они состоятся.

О повестке возможных переговоров в Стамбуле — в материале «Ъ» «Давление на Россию усиливается».