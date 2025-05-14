Исполнительницы хита Sigma Boy попали в лонг-лист списка Forbes «30 до 30»

Дуэт 12-летних певиц и блогерш Марии Янковской и Светланы Чертищевой (Betsy) — исполнительниц всемирно известного хита Sigma Boy (Сигма-бой) — вошел в лонг-лист списка Forbes «30 до 30». В итоговый рейтинг попадают самые успешные молодые люди из РФ по версии российской редакции журнала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне»,— отмечают авторы рейтинга.

Светлана Чертищева родилась в 2013 году в Санкт-Петербурге. Ее отец — Михаил Чертищев, автор саундтреков к таким анимационным проектам, как «Барбоскины» и «Лунтик и его друзья». С ранних лет Betsy занимается музыкой, также блогерша ведет собственный Youtube-канал (около 2,7 млн подписчиков). Мария Янковская — уроженка российской столицы, мать исполнительницы работает продюсером на телеканале «СТС Kids», резидентом которого стала юная звезда. Песня Sigma Boy получила широкую популярность не только в России, но и за ее пределами. В январе 2025 года трек занял 7-е место в чарте Billboard Hot Dance/Pop songs, обойдя композицию известной американской певицы Katy Perry и рэп-исполнительницы Doechii «I’m His, He’s Mine».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Михаил Чертищев прокомментировал заявление немецкого политика, члена Европарламента от партии «Вольт Европа» Нелы Риль с требованием запретить композицию. В разговоре с корреспондентом издания он подчеркнул, что при создании песни авторы не преследовали политических целей.

Дарья Астанина