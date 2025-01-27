Соавтор хита «Сигма бой» ответил на критику трека в Европе

Петербургский композитор, продюсер, соавтор хита «Сигма бой» и отец певицы Бэтси Михаил Чертищев прокомментировал заявление немецкого политика, члена Европарламента от партии «Вольт Европа» Нелы Риль с требованием запретить композицию. В разговоре с «Ъ-СПб» он подчеркнул, что при создании песни они не преследовали политических целей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео выступления Светланы Чертищева (Бэтси) и Марии Янковской Фото: Скриншот видео выступления Светланы Чертищева (Бэтси) и Марии Янковской

Выпущенный господином Чертищевым совместно с певцом Мукка «Сигма бой» стал вирусным треком в интернете, видео под него снимали не только в России, но и за границей. Это помогло ему оказаться на седьмом месте чарта Billboard «Hot Dance/Pop songs». Песню исполнили Светлана Чертищева (Бэтси) и Мария Янковская.

Однако в Европе в детском треке обнаружили более серьезные темы. По мнению Нелы Риль, он транслирует патриархальные и пророссийские взгляды на мир, поэтому его следует запретить. Михаил Чертищев уверен, что любое ограничение только помогает распространению творчества артистов.

«Мы не задумывали каких-то политических посылов, каких-то патриархальных, матриархальных мыслей в эту песню. Мы просто хотели сделать классную, вирусную, подростковую песню про взаимоотношения между парнями и девчонками. Очень удивительно, что они повернули это в такую сторону. Очень забавно наблюдать за этим»,— заявил продюсер.

В то же время лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости поддержал трек на фоне критики, считая популярность композиции мягкой силой русской культуры. «Приятно, когда нас поддерживают»,— прокомментировал позицию политика Михаил Чертищев.

Андрей Кучеров, Татьяна Титаева