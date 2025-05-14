На Кубани внедрят электронные проездные билеты для льготников

С 1 июня 2025 года общественный транспорт Краснодарского края переходит на электронные проездные документы для льготников. Соответствующие поправки внесены в региональный закон, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Нововведение реализуется в рамках концепции цифровой трансформации социальной сферы и клиентоцентричности. Заместитель министра труда Кубани Александр Костанов пояснил цели изменений: «Изменения, внесенные в законопроект, ориентированы на то, чтобы упростить процесс предоставления мер поддержки по оплате проезда для сотен тысяч жителей региона».

Полный переход на электронные проездные в регионе завершится к 1 января 2026 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре повысят стоимость проезда на 17 автобусных маршрутах, работающих по системе брутто-контрактов. Согласно проекту постановления, опубликованному на официальном сайте мэрии, тариф увеличат с 40 до 55 руб. за поездку. Изменения затронут маршруты №19, 32, 33, 66, 83, 89, 91, 101А, 102А, 120А, 121А, 140А, 154А, 155А, 160А, 163А и 177.

Анна Гречко