Театр Вахтангова: отмененные постановки Туминаса одобрили Минкульт и Развожаев

Театр имени Вахтангова согласовал с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым свой репертуар, который планировался к показу на сцене севастопольского театра имени Луначарского. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.

«Мы искренне радовались, когда прочитали анонс в соцсетях губернатора от 6 апреля, где он сообщал о скором визите Вахтанговцев»,— написал в своем Telegram-канале господин Крок. Он извинился перед зрителями за сорванные выступления.

Кроме того, постановки были одобрены департаментом культуры региона, заявил директор. Отмененные гастроли театра включены в общероссийский план концертно-гастрольной деятельности Министерства культуры, добавил он.

Михаил Развожаев, который сначала приветствовал артистов, решил отменить гастроли, потому что в репертуаре театра были постановки режиссера Римаса Туминаса. Губернатор считает его «предателем». Он пообещал сделать выговоры руководителям департамента культуры и театра имени Луначарского, потому что они не следили за тем, «кто и с каким репертуаром приезжает в город». В Минкульте позже заявили, что также считают выбор репертуара «ошибочным».

Александр Рыльский