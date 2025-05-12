В Севастополе отменили театральные постановки Римаса Туминаса

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене спектаклей Театра им. Евгения Вахтангова в городе. Две из трех постановок, которые труппа театра планировала показать в городе, были созданы режиссером Римасом Туминасом. По словам господина Развожаева, в «патриотической столице России» не должны показывать спектакли «предателя». Губернатор пояснил, что после начала военной операции на Украине режиссер призывал «бомбить Москву».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Римас Туминас в 2021 году

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Римас Туминас в 2021 году

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

«Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль ''Мой друг Бандера'', но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Он также опубликовал видео, на котором со стены Севастопольского академического драмтеатра им. А. В. Луначарского снимают афишу спектакля «Ветер шумит в тополях» (поставлен по французской пьесе о ветеранах Первой мировой войны). Согласно информации на сайте театра, в городе также планировалось показать спектакли «Царь Эдип» и «Королева-мать».

Губернатор также сообщил, что деньги за билеты будут возвращены. Кроме того, будут объявлены выговоры руководству департамента культуры и самого театра, так как сотрудники учреждений не следили за тем, «кто и с каким репертуаром приезжает в город».

Римас Туминас умер 7 марта 2024 года в Италии. С 2007 года он руководил Театром им. Евгения Вахтангова. В мае 2022 года Туминас покинул должность худрука. В театре причины ухода режиссера не объяснили. 4 мая пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали на канале в Rutube видео разговора с Римасом Туминасом. На нем один из пранкеров, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко, предлагает режиссеру поставить в одном из украинских театров спектакль «Мой друг Бандера». Господин Туминас согласился.

Полина Мотызлевская