В Севастополе отменили театральные постановки Римаса Туминаса
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене спектаклей Театра им. Евгения Вахтангова в городе. Две из трех постановок, которые труппа театра планировала показать в городе, были созданы режиссером Римасом Туминасом. По словам господина Развожаева, в «патриотической столице России» не должны показывать спектакли «предателя». Губернатор пояснил, что после начала военной операции на Украине режиссер призывал «бомбить Москву».
Римас Туминас в 2021 году
Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ
«Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль ''Мой друг Бандера'', но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель»,— написал губернатор в Telegram-канале.
Он также опубликовал видео, на котором со стены Севастопольского академического драмтеатра им. А. В. Луначарского снимают афишу спектакля «Ветер шумит в тополях» (поставлен по французской пьесе о ветеранах Первой мировой войны). Согласно информации на сайте театра, в городе также планировалось показать спектакли «Царь Эдип» и «Королева-мать».
Губернатор также сообщил, что деньги за билеты будут возвращены. Кроме того, будут объявлены выговоры руководству департамента культуры и самого театра, так как сотрудники учреждений не следили за тем, «кто и с каким репертуаром приезжает в город».
Римас Туминас умер 7 марта 2024 года в Италии. С 2007 года он руководил Театром им. Евгения Вахтангова. В мае 2022 года Туминас покинул должность худрука. В театре причины ухода режиссера не объяснили. 4 мая пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали на канале в Rutube видео разговора с Римасом Туминасом. На нем один из пранкеров, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко, предлагает режиссеру поставить в одном из украинских театров спектакль «Мой друг Бандера». Господин Туминас согласился.