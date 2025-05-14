Главным редактором «Ленфильма» назначен Алексей Ляпичев

Бывшего капитана команды КВН «Незолотая молодежь» Алексея Ляпичева назначили главным редактором «Ленфильма», сообщили в пресс-службе киностудии. Креативный продюсер сменил на посту программного директора кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest» Андрея Апостолова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм» Фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»

На новой позиции Алексей Ляпичев будет заниматься отбором, редактурой и подготовкой сценариев к питчингам. При этом его предшественник Андрей Апостолов останется креативным продюсером фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой, который выйдет в этом году.

До назначения господин Ляпичев был известен как член жюри Премьер-лиги КВН, а также как автор шоу «Смех в большом городе» и продюсер сериалов «Физрук», «257 причин, чтобы жить» и «Контейнер».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что следственный комитет России организовал проверку в петербургском «Ленфильме» после жалобы гендиректора киностудии Надежды Андрющенко на нарушение прав студии на кинопоказы.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «Следователи раскручивают кинопленку».

Стефания Барченкова