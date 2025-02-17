Факторинг подрос однозначно

Рост рынка факторинга в прошлом году начал замедляться, особенно в четвертом квартале, когда он впервые за последние десять лет не показал двузначного увеличения. Однако участники рынка уверены, что это результат жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, а не насыщения рынка. В этом году эксперты прогнозируют продолжение роста рынка факторинга благодаря высокому уровню цифровизации сегмента и проникновению в новые отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно исследованию Ассоциации факторинговых компаний (АФК), в 2024 году оборот рынка составил 10,5 трлн руб. против 7,7 трлн руб. годом ранее. Портфель факторинговых компаний (ФК) на 1 января 2025 года составил 2,96 трлн руб., увеличившись на 31% за год.

При этом в четвертом квартале прошлого года оборот рынка снизился по сравнению с третьим кварталом почти на 150 млрд руб. (5%), в то время как в четвертом квартале 2023 года рост составил 24,6% за аналогичный период. Портфель ФК за четвертый квартал 2024 года вырос всего на 9%, и в результате впервые с 2014 года увеличение объема задолженности оказалось не двузначным — до сих пор в четвертых кварталах рост составлял 20–26%. В АФК прогнозируют рост портфеля в 2025 году на 23%, в прошлом году он увеличился на 31% (что в 1,7 раза больше роста кредитования юрлиц).

Как пояснил “Ъ” исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко, в августе и октябре 2024 года последовательное повышение «ключа» на 200 базисных пунктов сопровождалось жесткими заявлениями о длительности периода высоких ставок. «Банки транслировали дочерним ФК не только повышенную стоимость ликвидности, но и повышенные нормы доходности операций и одновременно сокращали групповые кредитные лимиты на крупнейших клиентов»,— говорит он. Сами ФК, по его словам, по примеру 2020 и 2022 годов провели стресс-тестирование портфелей с учетом роста стоимости обслуживания совокупного долга клиентов и предпочли активным продажам соображения риск-менеджмента. В четвертом квартале произошел подъем ключевой ставки до психологически значимого уровня, и бизнес на какое-то время перестал брать деньги, просто чтобы перестроиться, понять, что будет дальше, отметили в «Сберфакторинге». Учитывая, что у факторинга есть важнейшее преимущество — короткие сроки финансирования, он в 2025 году останется одним из самых удобных и востребованных финансовых инструментов, уверены в «Сберфакторинге». В дирекции по факторингу Альфа-банка ожидают роста спроса на факторинг среди поставщиков крупных компаний на фоне увеличения отсрочек платежа. «Также будет актуальным покрытие риска неплатежа дебиторов на фоне ухудшающейся платежной дисциплины компаний»,— указали там. Директор департамента факторинга Ингосстрах-банка Александр Варенников согласен, что в 2025 году рынок факторинга будет расти, «основными факторами будут являться геополитическая ситуация и динамика изменения ключевой ставки ЦБ».

Несмотря на замедление темпов роста рынка факторинга, доходы компаний в четвертом квартале 2024 года значительно увеличились — рост составил 400 млрд руб., что превышает показатель третьего квартала 2024 года на 140%, в то время как в 2023 году этот показатель в четвертом квартале вырос всего на 16,8%. По словам Дмитрия Шевченко, в четвертом квартале 2024 года изменился подход к взиманию комиссий крупнейшими участниками рынка. «В факторинге комиссионное вознаграждение может выплачиваться из первого платежа, а может из платежа от дебитора, то есть после окончания периода отсрочки, на который привлекается финансирование,— пояснил он.— У большинства факторов последние три года комиссия за ликвидность плавающая вслед за ключевой ставкой ЦБ. Не исключаю, что на ожидании повышения "ключа" в декабре большая группа клиентов предпочла заплатить комиссию по текущим ставкам из первого платежа».

Рынок факторинга сохраняет определенный потенциал, сходятся во мнении эксперты. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что в рост портфеля ФК в прошлом году существенный вклад внесло развитие программ финансирования цепочек поставок (SCF), доля которых в общем портфеле достигла 37%. «Ключевыми драйверами роста в этом году, вероятнее всего, станут дальнейшее развитие программ SCF, цифровизация услуг и расширение проникновения в новые отрасли экономики»,— говорит он. Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин указывает, что факторинг выигрывает за счет высокого уровня технологичности, что зачастую дает клиентам выигрыш по времени, поэтому в базовом сценарии следует ожидать дальнейшего роста рынка. Однако рано или поздно рост ставок приведет к снижению спроса на услуги факторинговых компаний, заключает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева