В оперштабе Кубани опровергли фейк о детских лагерях Анапы

В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о якобы исключении анапских лагерей из перечня оздоровительных учреждений по экологическим причинам. Согласно официальным данным, все детские здравницы курортного города продолжают подготовку к летнему сезону, часть объектов уже приняла первые заезды. Запрет на их деятельность отсутствует, заявили в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kurortkuban.ru Фото: kurortkuban.ru

Ограничения, введенные ранее, касаются исключительно 141 пляжа в Анапе и 9 в Темрюкском районе, где временно запрещено купание. Речь идет о мерах, принятых до завершения очистки побережья и приведения его в соответствие с санитарными нормами. Полный перечень участков, доступных и закрытых для посещения, опубликован региональным оперштабом. Открытие каждого пляжа возможно только после получения разрешения Роспотребнадзора.

Все 23 действующих лагеря и санаторных учреждения Анапы по-прежнему числятся в краевом реестре организаций отдыха и оздоровления детей. Учреждения предлагают участникам смен программы с анимацией, бассейнами и экскурсиями.

Вячеслав Рыжков