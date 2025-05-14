В Геленджике отремонтировали коммунальные сети в преддверии курортного сезона

Работу коммунального блока для курортной инфраструктуры обсудили в Геленджике с руководителями ресурсоснабжающих предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

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«Ко всем общие требования: бесперебойное обеспечение города водой, электричеством, газом, своевременный вывоз ТКО. Руководители доложили о подготовке своих предприятий к сезону повышенных нагрузок»,— написал господин Богодистов.

По его словам, 40 млн руб. было направлено на подготовку к летним пиковым нагрузкам на электросети курорта. Проведена замена четырех трансформаторов на проблемных участках по улицам Леселидзе, Туристическая, обновлено более трех км воздушных линий. Усилена диспетчерская служба.

«Концессии водоснабжения» усилили аварийные бригады. С началом сезона они будут работать в круглосуточном режиме. Отремонтировано 895 метров сетей водоснабжения, смонтированы новые насосы на скважинах в Архипо-Осиповке, Пшаде, Бетте, Береговом.

Алена Воробьева