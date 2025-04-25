В Геленджике вложат в модернизацию энергоснабжения 250 млн рублей

На строительство и обновление кабельных линий, модернизацию подстанций в Геленджике направили 250 млн руб. в рамках инвестиционной программы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

«Подготовка к летнему курортному сезону — это не только благоустройство и организация мероприятий, но и работа по всем направлениям коммунальной инфраструктуры. Один из ключевых вопросов — надежность электроснабжения. Эту тему обсудили с генеральным директором АО "Электросети Кубани" Олегом Грековым на рабочей встрече»,— написал господин Богодистов.

По его словам, помимо суммы инвестпрограммы, еще 40 млн руб. направили на подготовку к летнему максимуму, исходя из анализа отключений в 2024 году. На сегодняшний день в Геленджике обслужено более 30 подстанций, заменено 2 км линий и свыше 100 вводов. На случай внештатных ситуаций подготовлены резервные электростанции, а также проработаны схемы переключения на социальные объекты и объекты жизнеобеспечения.

Алена Воробьева