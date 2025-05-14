Полицейского задержали по подозрению в получении взятки после обысков в 30-м отделе

Сотрудник полиции Санкт-Петербурга задержан по подозрению в получении взятки. Накануне в 30-м отделе по Василеостровскому району прошли обыски, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Сотрудники ведомства установили, что в прошлом году помощник оперативного дежурного получал денежные средства от гражданина иностранного государства за доступ к личным данным мигрантов из ведомственных баз. Эти сведения поступали организаторам нелегальной миграции.

Полицейского задержали на рабочем месте, у него изъяли банковскую карту, на нее поступали взятки. Петербуржцу предъявлено обвинение. Далее будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Татьяна Титаева