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В 30-й отдел полиции Василеостровского района пришли с обысками

Силовики нагрянули с обысками в 30-й отдел полиции Василеостровского района. По информации «Фонтанки», местного дежурного заподозрили в торговле персональными данными.

Отделение расположено по адресу 8-я линия Васильевского острова, 69. Следствие и Управление собственной безопасности полицейского главка пришли сюда с обысками из-за информации о коммерческом сливе — как пишут городские СМИ, взятку сотрудник отдела получил от гражданина иностранного государства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция провела обыски в УК на Обуховской Обороны из-за подделки документов.

Дарья Астанина

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