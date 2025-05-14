Трамп не исключил встречу с Путиным в Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, от его поездки в Турцию зависит, приедет ли туда президент России Владимир Путин. Американский лидер допустил возможность такой встречи.

«Он (Путин.— ''Ъ'') хотел бы, чтобы я был там, и это вполне возможно. Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это узнаем»,— сказал Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Катар из Саудовской Аравии (цитата по Reuters). «Если так мы сможем остановить войну, я подумаю об этом»,— добавил президент США (цитата по AFP).

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул, где 15 мая пройдут переговоры России и Украины. Его спецпосланник Кит Келлог позднее уточнил, что решение о поездке американского президента зависит от того, приедет ли Владимир Путин. О готовности встретиться с российским лидером в Турции заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».

Лусине Баласян