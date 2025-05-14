«Давление на Россию усиливается»

СМИ и мировые лидеры говорят о восстановлении стамбульского диалога фактически как о деле решенном, несмотря на отсутствие четких подтверждений этого факта. Как известно, Украина и европейские лидеры настаивают на немедленном перемирии минимум на 30 дней. США с оговорками, но также поддерживают это условие. Россия по-прежнему намерена говорить об устранении первопричин кризиса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что некий компромисс будет достигнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Будем исходить из того, что переговоры в каком-либо формате так или иначе состоятся. В этой связи на первый план выходит повестка дня. Что, собственно, предполагается обсуждать? Москва заявляет, что намерена вести речь о первопричинах кризиса, то есть затронуть широкий круг вопросов. Скорее всего, речь идет о дальнейшем расширении НАТО, нейтральном статусе, невмешательстве западных стран в дела постсоветского пространства. Украина и Запад, напротив, требуют немедленного перемирия минимум на 30 дней. После этого можно обсуждать все что угодно.

Иными словам, позиции уже расходятся. Что может стать компромиссом? Например, частичное прекращение огня по примеру многострадальной зерновой сделки. Сейчас это называется «Обеспечение безопасности судоходства в Черном море». Об этом уже пытались договориться тогда, в самом начале, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но не сложилось.

Президент России Владимир Путин призвал не «пугаться» санкций — тот, кто «начинает пугаться, сразу все проиграет». Нужно понимать, что происходит, и «быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей». Российский лидер уже высказывался в подобном ключе на съезде РСПП как раз накануне телефонного разговора с Дональдом Трампом. Дело было в марте. Как мы видим, особых прорывов на дипломатическом фронте с тех пор не случилось. Сейчас заявление сделано в ходе общения с «Деловой Россией». Так что ситуация во много схожая.

Вывод понятен: надежды на успех невелики. В минувшие выходные, будучи в Киеве, европейские лидеры потребовали от Москвы прекратить огонь непосредственно с 12 мая. В противном случае обещали последствия в виде указанных выше санкций. Владимир Путин в ответ предложил возобновить переговоры в Стамбуле, прерванные в 2022 году. Сейчас, судя по всему, западные бывшие партнеры решили немного подождать с санкциями. Однако требование немедленного перемирия не снимается. Дональд Трамп сделал очень много заявлений. В частности, призвал Владимира Зеленского не отказываться от стамбульской встречи. Затем президент США выразил надежду, что Путин согласится на прекращение огня, и тогда «великий день для России и Украины» окажется не за горами.

Что еще известно? Естественно, главное — это территориальный вопрос. И еще американцы, судя по всему, очень не прочь получить контроль над Запорожской АЭС. Как бы то ни было, давление на Россию усиливается. Вашингтон дает понять, что ситуация «ни два ни полтора» его не устраивает. Но от жестких мер Белый дом пока что отказывается. Наоборот, выступает добрым следователем в отличие от Европы.

Еще важно отметить, что к переговорному процессу уже фактически подключился Реджеп Тайип Эрдоган. У турецкого президента есть в этой части большой опыт, правда, нельзя сказать, что очень удачный. Тем не менее зерновая сделка определенное время просуществовала, так что возможность для компромисса есть. Но военный сценарий остается преобладающим, как и санкционный.

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Дмитрий Дризе