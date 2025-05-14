В гимназии Чувашии проводят проверку после отравления детей

После отравления детей в чувашской гимназии № 8 в городе Шумерля проводится проверка. Об этом сообщает Минобразования Чувашии.

Специалисты в лаборатории изучают образцы продукции, столового инвентаря и смывов.

Роспотребнадзор Чувашии проведет санитарно-эпидемиологическое расследование.

Сейчас в гимназии проводится дезинфекция пищеблока и обеденного зала.

Ранее следственное управление СКР по Чувашской Республике возбудило уголовное дело по факту массового заболевания учащихся гимназии.

Дарья Сайфиева