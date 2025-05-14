В гимназии Чувашии проводят проверку после отравления детей
После отравления детей в чувашской гимназии № 8 в городе Шумерля проводится проверка. Об этом сообщает Минобразования Чувашии.
Специалисты в лаборатории изучают образцы продукции, столового инвентаря и смывов.
Роспотребнадзор Чувашии проведет санитарно-эпидемиологическое расследование.
Сейчас в гимназии проводится дезинфекция пищеблока и обеденного зала.
Ранее следственное управление СКР по Чувашской Республике возбудило уголовное дело по факту массового заболевания учащихся гимназии.