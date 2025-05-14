Экс-сенатор Савельев избежал ответственности по долгам строительной компании

Как стало известно “Ъ”, экс-сенатору Дмитрию Савельеву удалось избежать субсидиарной ответственности по долгам строительной компании «Уралстройнефть» на сумму более 2,5 млрд руб. Рассмотрев жалобу защиты господина Савельева, Девятый арбитражный апелляционной суд посчитал, что бывший член Совета федерации не должен возмещать ущерб кредиторам ООО, в том числе ПАО «Ак Барс банк». В 2021 году компания была признана банкротом, но самостоятельно рассчитаться по долгам не смогла, в связи с чем Арбитражный суд Москвы возложил соответствующую обязанность на Дмитрия Савельева и связанных с ним лиц.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Суд первой инстанции указал, что господин Савельев, являясь конечным бенефициаром «Уралстройнефти», принимал активное участие в совершении сделок по выводу ее активов, в связи с чем между его недобросовестными действиями и невозможностью полного погашения требований этой компанией имеется прямая связь.

Вместе с Дмитрием Савельевым по решению суда отвечать перед кредиторами компании должна была и его помощница Ирина Кудряшова. Арбитраж определил, что она подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, поскольку выполняла функции доверительного управляющего активами господина Савельева. Апелляция исключила и ее из списка должников. Определение суда пока не опубликовано, поэтому неизвестно, какими мотивами он руководствовался.

Напомним, что господин Савельев обвиняется ГСУ СКР в организации покушения на убийство одного из своих деловых партнеров, которое было предотвращено сотрудниками ФСБ и МВД.

Подробнее о деле Дмитрия Савельева — в материале «Экс-сенатор отдал долг Родине, а не кредиторам».

Николай Сергеев