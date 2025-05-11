Экс-сенатор отдал долг родине, а не кредиторам

Как стало известно “Ъ”, находящийся под следствием по обвинению в организации покушения на убийство своего делового партнера бывший сенатор Дмитрий Савельев обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение столичного арбитража о привлечении его к субсидиарной ответственности. Если решение останется в силе, Дмитрий Савельев может не только сесть на длительный срок, но и выплатить по долгам принадлежавшей ему строительной компании «Уралстройнефть» более 2,5 млрд руб.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО «Уралстройнефть» о привлечении Дмитрия Савельева к субсидиарной ответственности по обязательствам этой обанкротившейся компании.

Размер долгов «Уралстройнефти» перед кредиторами, среди которых ПАО «Ак Барс Банк», превышает 2,5 млрд руб.

В 2021 году компания была признана банкротом, но самостоятельно рассчитаться по долгам не смогла, в связи с чем Арбитражный суд Москвы возложил соответствующую обязанность на Дмитрия Савельева и связанных с ним лиц.

Суд указал, что Дмитрий Савельев, являясь конечным бенефициаром «Уралстройнефти», принимал активное участие в совершении сделок по выводу ее активов, в связи с чем между его недобросовестными действиями и невозможностью полного погашения требований этой компанией имеется прямая связь.

Вместе с Дмитрием Савельевым по решению суда отвечать перед кредиторами компании будет его помощница Ирина Кудряшова. Арбитраж определил, что она подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, поскольку выполняла функции доверительного управляющего активами Дмитрия Савельева, фактически являясь номинальным руководителем подконтрольной ему компании.

Оснований же для привлечения к субсидиарной ответственности еще одного бывшего собственника «Уралстройнефти» — Сирина Бадрутдинова — Арбитражный суд Москвы не усмотрел, указав, что он не являлся лицом, контролирующим «Уралстройнефть», не принимал решений о заключении сделок по выводу активов компании и не являлся выгодоприобретателем по ним. Сделки же, заключенные господином Бадрутдиновым по продаже своего имущества Людмиле Горошковой и Римме Сахаповой, упомянутым в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности в качестве соответчиков бизнесмена, являлись предметом рассмотрения в рамках дела о его личном банкротстве, решил арбитраж. Оснований для признания сделок незаконными найдено не было, что подтвердили все судебные инстанции.

Позиция Девятого арбитражного апелляционного суда станет известна 13 мая, когда, согласно картотеке арбитражных дел, состоится рассмотрение жалобы Дмитрия Савельева.

Если решение вступит в силу, у Генпрокуратуры появится повод для подачи к экс-сенатору антикоррупционного иска, так как будет установлено, что он занимался бизнесом, находясь на госслужбе.

Напомним, что, как ранее сообщал “Ъ”, в конце 2024 года Следственный комитет РФ передал уголовное дело по обвинению Сирина Бадрутдинова в растрате 74 млн руб., принадлежавших еще одной совместной их с Дмитрием Савельевым строительной компании, «Спецстройсервис», в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд. Изучив поступившие материалы, прокуратура не согласилась с трактовкой событий, связанных с выводом средств из ООО «Спецстройсервис», данной следователями, и возвратила дело для дополнительного расследования. Надзорный орган указал, что обвинение господина Бадрутдинова и других фигурантов в хищении средств компании незаконно и противоречит собранным доказательствам, а материалы дела указывают на противоправную деятельность бывшего сенатора Дмитрия Савельева. Именно в его интересах в 2018–2019 годах и выводились 74 млн руб., принадлежавших совместной их с Дмитрием Савельевым компании «Спецстройсервис».

Что касается уголовного дела в отношении Дмитрия Савельева, то напомним, что, по версии следствия, весной 2024 года ветеран-«афганец» Юрий Нефедов получил от тогдашнего сенатора через его помощницу $100 тыс. За вознаграждение он должен был ликвидировать экс-партнера Дмитрия Савельева по бизнесу Сергея Ионова, отбывавшего срок в колонии. За половину суммы к заказу подключился тульский «авторитет» Сергей Дюков.

Все они были задержаны после того, как сотрудник УФСИН, к которому злоумышленники обратились за помощью, передал информацию в ФСБ.

Сейчас дело уже закончено, Юрий Нефедов, признавший вину, пойдет под суд в особом порядке, а другие фигуранты, отрицающие ее,— в обычном.

Отметим, что Дмитрий Савельев также участвовал в боевых действиях и за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в Афганистане, был отмечен двумя медалями «За отвагу». Госнаграды могут стать обстоятельством, смягчающим вину по уголовному делу, но не в арбитраже.

Николай Сергеев