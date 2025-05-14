Премьер Малайзии намерен обходить санкционные ограничения в партнерстве с РФ

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что малазийские власти намерены укреплять отношения с Россией во всех сферах. Об этом он сказал встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным. При этом господин Ибрагим выразил надежду, что стороны смогут обойти санкционные ограничения, которые препятствуют расширению сотрудничества.

«Я понимаю, что есть некоторые ограничения, связанные с санкциями, надеемся, что мы сможем их обойти. Надеюсь на конструктивные встречи в ближайшие несколько дней, на урегулирование всех нерешенных вопросов»,— сказал господин Ибрагим.

Он отметил, что политика руководства Малайзии направлена на укрепление двусторонних отношений с РФ во всех сферах. «Мы нарастили наши усилия,— сказал он. — Обсуждали и энергетику, и цифровую сферу, и транспорт». По его словам, малазийские власти рассчитывают обсудить с российскими партнерами 6-7 приоритетных отраслей.

В пресс-службе Кремля сообщали, что в среду на встрече с премьером Малайзии президент России Владимир Путин намерен обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.

Между Россией и Малайзией уже подписано 20 соглашений о сотрудничестве. По словам посла РФ в Малайзии Наиля Латыпова, товарооборот между странами в 2024 году достиг около $2,5 млрд. Россия экспортирует в Малайзию минеральное сырье, нефть и химическую продукцию, а импортирует резину, каучук, оборудование и сельскохозяйственное сырье.

Анастасия Домбицкая